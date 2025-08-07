Цифровые сервисы помогли найти в Пскове скрывавшегося от алиментов отца

17:27, 07 августа 2025, ПАИ

Неплательщика алиментов, уклоняющегося от исполнения решения суда и скрывающегося от судебных приставов, нашли в Пскове. Установить его местонахождение помогли цифровые сервисы и камеры видеонаблюдения, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

28-летний отец пытался всеми возможными способами уклониться от уплаты алиментов на своего сына. Судебный пристав-исполнитель выяснил, что он работает вахтовым методом, а его долг перед детьми составил около 900 тысяч рублей.

Цифровые сервисы помогли установить место проживания неплательщика, а камеры видеонаблюдения позволили отследить его маршрут. В результате визита по указанному адресу должник был найден и доставлен в отделение судебных приставов для дачи объяснений. Также на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В случае же дальнейшего уклонения от исполнения решения суда в отношении него будет возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе.