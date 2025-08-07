О зверствах «лесных братьев» в Псковской области в советские годы рассказал историк

17:37, 07 августа 2025, ПАИ

О деятельности «лесных братьев» в Псковской области в годы Великой Отечественной войны рассказал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

По его словам, формирования преследовали те же цели и задачи, что и в эстонских карательных отрядах. «Это те люди, которые в 39-м, 40-м, начале 41-го ушли в леса. Они вооруженно боролись с начала Великой Отечественной войны, пытались занимать сельсоветы, колхозы, сжигали красноармейцев, совершали диверсии, убийства советских коммунистов, активистов, проводили нацистскую политику, связанную с холокостом, – они арестовывали евреев, будь то Печорский район, Гдовский район», – рассказал он.

Также у «лесных братьев» была сложная структура – они делились на отделения, отряды, которые сводились в формирования, во главе которых стояли назначенные немцами люди.