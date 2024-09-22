Профилактический рейд провели пожарные в Красногородском муниципальном округе
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Красногородском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Жителей округа проинформировали о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, об осуществлении необходимых действий при обнаружении пожара, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, о мерах пожарной безопасности в осенний период. В рамках проведённого рейда населению рассказали об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрели основные причины возгорания в жилом секторе.
В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно позвонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
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