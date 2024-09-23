Кому стоит ограничить употребление яиц, рассказал гастроэнтеролог
Ограничить употребление яиц стоит аллергикам, поскольку яйца являются сильным аллергеном, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.
У аллергиков яйца могут вызвать отёк Квинке, кожные и анафилактические реакции, пояснил специалист. Помимо этого, яйца не стоит есть при панкреатите в стадии обострения, а также при заболеваниях печени и желчного пузыря.
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