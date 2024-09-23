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Общество

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • ​Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Замена плитки проводится в рамках гарантии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города. На ней были обнаружены сколы.

Напомним, что подобные работы проводились и в июне 2024 года.

Добавим, что реконструкция площади Ленина прошла в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

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