Плитку меняют на площади Ленина в Пскове

12:06, 23 сентября 2024, ПАИ

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



















Замена плитки проводится в рамках гарантии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города. На ней были обнаружены сколы.

Напомним, что подобные работы проводились и в июне 2024 года.

Добавим, что реконструкция площади Ленина прошла в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».