Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
Плитку меняют на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Замена плитки проводится в рамках гарантии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города. На ней были обнаружены сколы.
Напомним, что подобные работы проводились и в июне 2024 года.
Добавим, что реконструкция площади Ленина прошла в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
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