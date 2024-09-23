Александр Котов и Игорь Дитрих привились от гриппа

15:07, 23 сентября 2024, ПАИ

Заблаговременно вакцинироваться против гриппа собственным примером призвали жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания











«Каждый год делаю прививку от гриппа, потому что убеждён, что это хорошая возможность защитить здоровье и подстраховать себя от болезни как минимум в тяжёлой форме. Действие прививок давно испытано на практике, и надо этим пользоваться», – поделился мнением Александр Котов.

Игорь Дитрих также является убеждённым и последовательным сторонником вакцинации, отметили в пресс-службе Собрания.

«Прививаться нужно, говорю вам об этом как доктор. Ведь мы обязательно пользуемся всеми достижениями человечества и науки. Вот прививка – это одно из достижений медицинской науки, доказанное, выстраданное смертями и болезнями», – подчеркнул вице-спикер, напомнив, что благодаря прививкам человечество победило многие некогда неизлечимые заболевания.

Вместе с ними также прививку сделала пресс-секретарь областного Собрания Татьяна Никитина.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.