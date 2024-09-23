Михаил Ведерников поручил взять на контроль ремонтные работы в Доме молодёжи
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил взять на контроль ремонтные работы в помещениях Дома молодёжи, в которых должны разместиться участники «Движения первых». Об этом он сообщил на заседании областного координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» сегодня, 23 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
«В Псковской области движение успело зарекомендовать себя активным участником в экосистеме молодёжной политики и общественной жизни в целом», – подчеркнул врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.
Он отметил, что в данный момент идут работы на третьем и четвертом этаже Дома молодёжи. Площадь помещений практически в три раза превышает площадь помещения, которую занимает «Движение первых» сейчас. Также по проекту планируется оборудовать складское помещение.
«Прошу взять на контроль ремонтные работы, чтобы в начале следующего года ребята могли переехать и работать. Если нужны будут дополнительные инструменты, то говорите, подключим», – сказал Михаил Ведерников.
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