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Общество

Завершить ремонт в Псковском доме молодёжи планируют до конца года

Ремонтные работы в Доме молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове планируют завершить к концу 2024 года, сообщил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

Ремонт на первом и втором этажах завершён, они введены в эксплуатацию. В настоящее время строительные работы ведутся на третьем и четвёртом этажах. «До конца года Дом молодёжи станет именно тем домом, о котором мы мечтали – полноценным четырёхэтажным зданием», – отметил Дмитрий Яковлев.

Уже сейчас там проходят различные мероприятия, находится много организаций. Проект по строительству Дома молодёжи крайне востребован, подчеркнул руководитель профильного комитета.

«Эта площадка стала тем самым «якорем» для всей нашей молодёжи. В новом учебном году запланирован целый цикл мероприятий. Мы хотим, чтобы школьники и студенты Псковской области смогли посетить наш Дом молодёжи. Для этого мы разрабатываем специальную программу», – рассказал Дмитрий Яковлев.

В здании есть пространства, куда может прийти любой желающий без предварительной записи. Также провести свои мероприятия на площадках здания могут коммерческие и некоммерческие общественные организации.

«Открытие Дома молодёжи – долгожданное событие для всего региона. Мы не только предоставляем нашу площадку для проведения мероприятий, но и готовы выступить в качестве партнёра для НКО при подаче заявок на грантовые конкурсы», – уточнил врио председателя областного комитета по молодёжной политике.

Отметим, что ремонтные работы в региональном Доме молодёжи разделены на две очереди. Первую очередь уже сделали – посмотреть фотографии помещений можно здесь. Также напомним, что 29 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с молодёжью региона в Доме молодёжи.

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