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Общество

Детскую площадку установили в гдовской деревне Булатовщина Ближняя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новую детскую площадку в деревне Булатовщина Ближняя в рамках рабочего визита в Гдовский район сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

​Детскую площадку установили в гдовской деревне Булатовщина. Фото здесь и далее: ПАИ

Глава региона обратил внимание на необходимость обустройства территории площадки. «В дождь здесь будет грязь, давайте подумаем, чем можно отсыпать», – отметил Михаил Ведерников.

Общественный помощник губернатора Татьяна Пилипенко в свою очередь обратила внимание на необходимость ограждения территории площадки. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос.

Жители деревни рассказали главе региона, что очень довольны новой детской площадкой. «Если что-то будет нужно, то у нас фонд «Защитники Отечества» работает довольно активно и старается отрабатывать все вопросы оперативно, так что обращайтесь», – подчеркнул губернатор.

Одна из местных жительниц во время разговора высказала идею установить на площадке лесенку. Михаил Ведерников в свою очередь предложил найти место для спортивной воркаут-площадки.

Добавим, что жители деревни Булатовщина Ближняя написали письмо в филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области с просьбой о приобретении и установке детской игровой площадки.

В деревне проживают десять детей в возрасте от двух до десяти лет, родители которых исполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

Фонд обратился за помощью к губернатору Псковской области, который принял решение передать в деревню детскую площадку. Этот вопрос был рассмотрен в рамках встречи главы региона с общественными помощниками.

В кратчайшие сроки администрация района и поселения подготовили территорию для установки детской площадки и установили её.

Напомним, что сегодня прошла торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

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