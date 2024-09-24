Готовность жилого фонда в Гдовском районе к отопительному сезону составляет 80%

13:48, 24 сентября 2024, ПАИ

Готовность Гдовского района к отопительному сезону составляет 57%. Жилой фонд готов на 80%, тепловые сети – на 86%, доложил глава района Иван Мешков в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Заключены контракты для поставки топлива (уголь, дрова) для пополнения запасов. «Ждём поставок в течение двух–трёх недель», – отметил Иван Мешков.

Напомним, что основные ответы на вопросы об отопительном сезоне можно прочитать в специальном материале ПАИ.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.