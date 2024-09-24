Более 64 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области
Более 64 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.
Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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