МРОТ в России вырастет на 16,5%

18:42, 24 сентября 2024, ПАИ

О планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий премьер-министра России.

В начале 2025 года МРОТ составит 22 тысяч 440 рублей, увеличение запланировано на 16,5 %, а к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.

«Это поможет повысить заработные платы порядка четырёх миллионов работников», – отметил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Псковская область ежегодно будет дополнительно получать по миллиарду рублей.