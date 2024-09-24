МРОТ в России вырастет на 16,5%
О планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий премьер-министра России.
В начале 2025 года МРОТ составит 22 тысяч 440 рублей, увеличение запланировано на 16,5 %, а к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.
«Это поможет повысить заработные платы порядка четырёх миллионов работников», – отметил Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Псковская область ежегодно будет дополнительно получать по миллиарду рублей.
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