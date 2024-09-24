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Общество

Госдума ввела обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

Законопроект, обязывающий работодателя при увольнении выплачивать сотруднику компенсацию за неиспользованные отгулы, приняла Госдума РФ в ходе пленарного заседания во втором и третьем чтениях. Изменения внесут в ТК РФ, пишет ТАСС.

«Работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период», – отмечается в законопроекте. В случае если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России вырастет на 16,5%: в начале 2025 года он составит 22 440 рублей. К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.

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