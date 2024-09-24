Более 200 человек выбрали целевое обучение по заявкам медорганизаций Псковской области

21:38, 24 сентября 2024, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области подвёл итоги приёмной кампании. В этом году 195 человек выбрали целевое обучение по заявкам медицинских организаций Псковской области, сообщили ПАИ в профильном комитете.

«105 студентов поступили в медицинские вузы по программам специалитета, в том числе 40 будущих врачей учатся в ПсковГУ. 55 человек по целевому направлению поступили в ординатуру, а это значит, что уже через два года наша система здравоохранения пополнится новыми узкими специалистами. В медицинских колледжах Пскова и Великих Лук на первом курсе сейчас учатся 35 целевиков», – отметили специалисты.

Весной этого года благодаря решению губернатора Михаила Ведерникова региональные стипендии целевикам были увеличены и сейчас составляют четыре с половиной тысячи рублей для учащихся медицинских колледжей, семь тысяч пятьсот рублей – для студентов медвузов, десять тысяч рублей – для целевых ординаторов.