Кому в России с 1 октября ждать повышения пенсии

08:33, 25 сентября 2024, ПАИ

С 1 октября у нескольких категорий граждан вырастут пенсии, рассказал «Российской газете» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Во-первых, говорит эксперт, они увеличатся у бывших военных, сотрудников МВД России, Росгвардии, МЧС России, Федеральной службы безопасности. Причём изначально у этих категорий граждан планировалась индексация пенсии в размере 4,5%. Но впоследствии было принято решение о том, что ее рост составит 5,1%.

Балынин напомнил, что в этом году летом подняли процент учёта денежного довольствия при назначении пенсионных выплат пенсионерам этой категории с 85,47% до 89,83%, хотя изначально планировался его рост до 89,32%. Между тем в 2012 году он составлял 54%.