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Общество

ЕГЭ по иностранному языку хотят исключить для некоторых специальностей

Минобрнауки России планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом, сообщает РИА Новости.

Для поступления на данные направления будут необходимы введенные обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике. Третий предмет будет определять вуз – это может быть география, информатика, история или обществознание. Университеты могут также включить несколько из перечисленных предметов в список и дать выбор абитуриентам.

Также сообщалось, что планируется оставить ЕГЭ по русскому языку обязательным для всех направлений. Перечень вступительных испытаний для поступления в вузы будет сформирован из обязательного экзамена по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных, также один-два профильных предмета из оставшихся в списке, которые некоторые вузы определяют сами.

Ученики выпускных классов должны определиться до 1 февраля 2025 года, какие предметы на ЕГЭ они будут сдавать.

Напомним, что в этом году в Псковской области был зафиксирован самый высокий уровень сдачи ЕГЭ.

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