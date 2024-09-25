Псковичка выиграла вторую медаль всероссийских соревнований по фехтованию за неделю
Псковичка Ева Белоцерковская заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах памяти Николая Порфирьева. Состязания прошли в Кирове с 24 сентября, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
В личном зачёте среди девушек до 15 лет за награды боролись 166 шпажисток со всей России. Среди них всего две шпажистки имели спортивный разряд кандидата в мастера спорта – Ева Белоцерковская и Анастасия Лукинская из Новгородской области.
Ева Белоцерковская заняла второе место квалификационного отбора и без особых проблем дошла до полуфинала турнира, где уступила представительнице Московской области Снежане Каменской со счётом 7:12. В финале Каменская также выиграла и стала победителем соревнований.
Напомним, что недавно Ева Белоцерковская одержала победу на всероссийских соревнованиях в Казани.
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Псковичка выиграла вторую медаль всероссийских соревнований по фехтованию за неделю
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