Отопление в Пскове включат ориентировочно 1 октября
Отопление ориентировочно включат в Пскове 1 октября, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Погода стала по-настоящему осенней. Пора включать отопление. Ориентировочно с 1 октября. Окончательное решение по дате будет принято, исходя из погодных условий», – отметил Борис Елкин.
Первый в Пскове к отоплению подключат социальные учреждения, а затем жилой фонд. На сегодняшний день его готовность составляет 98%, пояснил глава Пскова.
Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.
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