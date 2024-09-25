Отопление в Пскове включат ориентировочно 1 октября

16:32, 25 сентября 2024, ПАИ

Отопление ориентировочно включат в Пскове 1 октября, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Погода стала по-настоящему осенней. Пора включать отопление. Ориентировочно с 1 октября. Окончательное решение по дате будет принято, исходя из погодных условий», – отметил Борис Елкин.

Первый в Пскове к отоплению подключат социальные учреждения, а затем жилой фонд. На сегодняшний день его готовность составляет 98%, пояснил глава Пскова.