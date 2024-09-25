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Общество

Псковскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года» представит музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок»

Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2024» представит музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» структурного подразделения Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Псковскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года» представит музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок». Фото предоставлено комитетом по образованию Псковской области

Ольга Павленко поборется за победу на завершающем этапе всероссийского конкурса, в котором примут участие педагоги дошкольного образования из всех 87 регионов страны. Конкурс объединит воспитателей, музыкальных руководителей, логопедов детских садов.

Победителя конкурса, который будет определён по результатам двух туров, ждёт награждение 5 октября, в Международный день учителя.

Очные туры конкурса проходят с 23 по 30 сентября в Московской области. Призёр, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очного туров, объявляется победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Ранее сообщалось, что бежаницкий учитель представляет Псковскую область в конкурсе «Учитель года».

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