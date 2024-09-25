Псковскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года» представит музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок»

20:27, 25 сентября 2024, ПАИ

Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2024» представит музыкальный руководитель детского сада «Золотой петушок» структурного подразделения Тямшанской гимназии Псковского района Ольга Павленко. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Ольга Павленко поборется за победу на завершающем этапе всероссийского конкурса, в котором примут участие педагоги дошкольного образования из всех 87 регионов страны. Конкурс объединит воспитателей, музыкальных руководителей, логопедов детских садов.

Победителя конкурса, который будет определён по результатам двух туров, ждёт награждение 5 октября, в Международный день учителя.

Очные туры конкурса проходят с 23 по 30 сентября в Московской области. Призёр, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очного туров, объявляется победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

Ранее сообщалось, что бежаницкий учитель представляет Псковскую область в конкурсе «Учитель года».