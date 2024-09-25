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Культура

«Михайловское» откроет в Пскове посвящённую Валентину Курбатову фотовыставку

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представит в Пскове новую фотовыставку, посвящённую известному псковичу, лауреату Госпремии РФ, писателю и критику, много лет бывшему членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», Валентину Курбатову, завтра, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Михайловское» откроет в Пскове фотовыставку, посвящённую Валентину Курбатову. Фото: пресс-служба ПОУНБ

Экспозиция подготовлена к 85-летию со дня рождения литератора, которого с руководителем «Михайловского» Георгием Василевичем связывали дружба и творческое сотрудничество. Уже сегодня выставку, которая называется «А дальше была просто жизнь», сотрудники экспозиционного отдела музея-заповедника развернули в Псковской областной научной библиотеке, которая с недавних пор носит имя Валентина Курбатова.

В экспозицию вошла 31 крупноформатная фотография. Эти снимки в разные годы были сделаны Николаем Алексеевым, Юрием Белинским, Георгием Василевичем, Анатолием Пантелеевым. Некоторые из них музей представляет широкому зрителю впервые. Каждый кадр подписан цитатой из публицистическо-философской прозы Валентина Курбатова.

Открытие выставки «А дальше была просто жизнь» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в ПОУНБ имени В. Я. Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, 2) запланировано на 14:00. Представит её гостям библиотеки директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Полная программа мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, – по ссылке.

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