Более 17 тысяч жителей Псковской области написали «Диктант здоровья»
17 752 жителя Псковской области написали «Диктант здоровья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Диктант включал 39 вопросов ведущих научных экспертов Роспотребнадзора. Жители Псковской области показали высокие результаты, продемонстрировав знания на уровне «эксперт». Всего три вопроса вызвали затруднения, а именно: «Можно ли хранить на одной полке готовую пищу и сырое мясо, рыбу?», «От какой болезни была создана первая в мире вакцина?» и «Как вы думаете, сколько весит микробиом?».
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Напомним, до 21 сентября проверить знания в формате онлайн могли все желающие старше 13 лет, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.
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