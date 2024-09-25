Более 17 тысяч жителей Псковской области написали «Диктант здоровья»

23:31, 25 сентября 2024, ПАИ

17 752 жителя Псковской области написали «Диктант здоровья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Диктант включал 39 вопросов ведущих научных экспертов Роспотребнадзора. Жители Псковской области показали высокие результаты, продемонстрировав знания на уровне «эксперт». Всего три вопроса вызвали затруднения, а именно: «Можно ли хранить на одной полке готовую пищу и сырое мясо, рыбу?», «От какой болезни была создана первая в мире вакцина?» и «Как вы думаете, сколько весит микробиом?».

Масштабная просветительская акция проекта «Санпросвет» прошла по всей стране и вызвала рекордный отклик – более двух миллионов россиян стали её участниками.

Напомним, до 21 сентября проверить знания в формате онлайн могли все желающие старше 13 лет, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.