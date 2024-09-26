Трое из четверых сбежавших из интерната подростков в Великих Луках найдены
Трое из четверых подростков, сбежавших сегодня из школы-интерната в Великих Луках, найдены. Об этом сообщает поисковый отряд «След».
На данный момент продолжаются поиски Михаила Максименко.
Если жители области обладают какой-либо полезной информацией о местонахождении подростка, необходимо об этом сообщить по телефону (8 81153) 5-27-94 (дежурная часть) либо великолукскому поисковому отряду «След» по телефону 8-911-376-76-76.
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