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«Первый Псковский» провёл прямую трансляцию с открытия мемориального комплекса в Выбутах

Телеканал «Первый Псковский» провёл прямую трансляцию торжественной церемонии открытия мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты Псковского района. Мемориальный комплекс стал символом бесконечной скорби и вечной гордости за наших солдат, первым мемориалом Псковской области, посвящённым памяти героев специальной военной операции.

Фото: ПАИ

В церемонии открытия приняли участие глава региона Михаил Ведерников, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор РФ Алексей Наумец, а также военнослужащие Псковского соединения ВДВ, участники специальной военной операции и их родственники.

«Это место всегда было святым для нашей земли, а сегодня здесь появился особый смысл для каждого из нас. Вечная память и слава защитникам нашего Отечества. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто своим мужеством, силой и храбростью приближал победу. Мы сделаем всё, чтобы здесь всегда была атмосфера уважительного отношения к подвигам наших героев. Сюда будут привозить школьников, и мы снова и снова будем рассказывать им о героях спецоперации и подвигах, которые многие из них совершили ценой своей жизни», – обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Повтор трансляции можно увидеть на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 26 сентября, в 16:35. А также 27 сентября в 12:20.

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