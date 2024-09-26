Экс-рекордсменка мира оценила результаты двукратной чемпионки России по лёгкой атлетике Эмилии Тангары

15:53, 26 сентября 2024, ПАИ

Уровень действующей чемпионки России по лёгкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами оценила трёхкратная рекордсменка мира в этой дисциплине Марина Степанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

Эмилия Тангара в нынешнем году выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами, показав результат 56,56 секунды. Отметим, что Марина Степанова стала первой в мире спортсменкой, кто выбежал из 53 секунд, преодолев дистанцию за 52,93 секунды.

«Это ещё пока низкий класс. Нет техники и ритма, дистанция не набегана. Перспективных всегда много, но всё решает труд. Надо очень много трудиться. А барьерная дистанция очень сложная. Тут всем надо владеть: скоростью, выносливостью, скоростной выносливостью, техникой, тактикой, ритмом. У неё нет пока набега. Она то пять барьеров преодолевает за 15 шагов, то шесть. Идёт обкатка. Результат пока низкий – 55 секунд с копейками. А у нас в сборной Советского Союза с таким временем десять спортсменок бежало. Мы возглавляли всё. Американки были далеко, больше с немками конкурировали», – отметила Марина Степанова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».