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Полицейские обеспечили безопасность граждан на открытии мемориального комплекса в Выбутах

Полицейские обеспечили безопасность граждан на открытии мемориального комплекса памяти воинов Псковского гарнизона и псковичей – участников СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские обеспечили безопасность граждан на открытии мемориального комплекса в Выбутах. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В торжественной церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и другие официальные лица, командование воинских частей Псковского территориального гарнизона, родственники погибших.

Скульптура и стена с именами воинов установлены в месте захоронения военнослужащих на погосте в селе Выбуты Псковского района, которое по преданию является родиной святой равноапостольной княгини Ольги.

Был проведен обряд освящения памятника и совершена заупокойная лития. Собравшиеся почтили павших минутой молчания, а затем возложили гирлянду и цветы. Как отметил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, это первый такого рода мемориал на территории региона.

В ходе проведения мероприятия охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечили личный состав ряда подразделений полиции, а также сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии и представители АНО Псковской области «Дружина».

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