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Трёхкратная рекордсменка мира назвала причину спада псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой

Трёхкратная рекордсменка мира по лёгкой атлетике Марина Степанова объяснила причину спада псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

Трёхкратная рекордсменка мира объяснила причину спада псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой. Фото: ПАИ

Наталья Спиридоновой в начале прошедшего сезона взяла высоту два метра, но по ходу лётней части не поднималась выше 1,95 метра.

«Это закономерность. Человек уже достиг какой-то высоты. Она взяла два метра и психологически немного отключилась. К тому же по физическим кондициям невозможно это сразу повторить. Я жила много раз с первой чемпионкой мира по прыжкам в высоту Тамарой Быковой. Тамара, которая на восемь лет меня моложе, переживала. Мандраж такой, ей всего 18 лет тогда было. Хоть мне и было на тот момент 28 лет, я тоже впервые выехала на эти соревнования, и я тоже переживала. Потом мы с Тамарой жили в одном номере перед Играми доброй воли. Она почти не ест и не пьёт, книгу на соревнованиях пишет. Высотники – это отдельные люди. У них настрой совершенно другой. Есть сложности с тем, чтобы собраться», – рассказала опытная спортсменка.

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