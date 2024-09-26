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Михаил Ведерников: Судебным традициям Псковской области уже очень много-много лет

Судебным традициям Псковской области уже очень много-много лет, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном собрании, посвящённом 80-летию со дня образования областного суда. Собрание прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников: «Судебным традициям Псковской области уже очень много-много лет». Фото: ПАИ

«Уважаемые судьи, сотрудники, ветераны судебной системы, поздравляю вас с 80-летием со дня образования Псковского областного суда. Только что мы посмотрели фильм о вашей работе, услышали приветственные слова с большим количеством цифр, достижений. И я уверен, что многие впервые узнали яркие истории о председателях, а также были рады увидеть знакомые лица ветеранов, действующих сотрудников и отметить их успехи. Добавить что-то к этому сложно. Но хочу отметить, что за всем сказанным была сквозная мысль о том, что Псковский областной суд, профессионализм, компетентность его команды опираются прежде всего на людей и на сохраняемые традиции. Верю, что это крайне важная вещь, которая обеспечивает ценности коллектива, культуру работы, принципиальность судей и сотрудников», – отметил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что судебным традициям Псковской области уже очень много-много лет. Михаил Ведерников также напомнил о людях, которые веками претворяли законы о Псковской земле.

«Имена этих людей, память о них бережно хранятся многими поколениями жителей не только нашей области, но и всей нашей страны. Искренне верю, что знание об этом, сохранение связи с именитыми предшественниками, включение этой памяти в традиции Псковского областного суда – важная составляющая мотивации и вдохновения на последующую работу. Ведь что бы ни думали, судья – это не просто говорящий закон. Как мудро было сказано в ролике, нужно помнить, что каждый судья – это прежде всего человек», – сказал губернатор Псковской области.

Он подчеркнул, что сотрудники Псковского областного суда работают в тяжёлом, напряжённом графике, разбираясь в тонкостях законодательства, обеспечивая непрерывную работу судебной системы, вынося беспристрастные, объективные решения.

«И важно, чтобы хранимые традиции помогали вам качественно и справедливо исполнять свои полномочия. Судебная система Псковской области успешно обеспечивает торжество закона, доступность, открытость правосудия выступают ключевым элементом защиты прав наших граждан. Гарантией этого служат ваши знания, профессионализм, гуманность и принципиальность. Время показывает, что всеми этими качествами вы обладаете полной мере. Благодарю весь судейский корпус, аппарат за большую и важную работу, которую вы добросовестно выполняете. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов на вашем нелёгком поприще», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что в торжественном собрании также принимали участие судья Верховного суда Российской Федерации Николай Лавров, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и другие.

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