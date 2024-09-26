Сотрудников Псковского областного суда наградили государственными и региональными наградами

18:53, 26 сентября 2024, ПАИ

Сотрудников Псковского областного суда наградили государственными и региональными наградами. Награждение состоялось в рамках торжественного собрания, посвящённого 80-летию со дня образования Псковского областного суда, которое прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Награды сотрудникам вручил судья Верховного суда России Николай Лавров.

Председателю Псковского областного суда Олегу Лазареву и судье Псковского областного суда Юлии Улановой присвоили звания «Почётный работник судебной системы», а судью Псковского областного суда Галину Ельчанинову и председателя судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда Андрея Комлюкова наградили медалями «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Также награды вручил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

Медалями «За трудовую доблесть» награждены судья Псковского областного суда в почётной отставке Геннадий Аброськин, председатель Псковского областного суда в почётной отставке Анатолий Боднарь, судья Псковского областного суда Галина Ельчанинова, заместитель председателя Псковского областного суда в почётной отставке Владимир Овчинин, председатель судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда в почётной отставке Елена Сладковская.

Медаль «За безупречную службу» вручили судье Псковского областного суда Юлии Дмитриевой.

Медалями «За отличие в службе» II степени награждены председатель судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда Елена Зайцева, заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов.

Медаль «За безупречное служение правосудию» III степени вручили судье Псковского областного суда Игорю Панову.

Знаками отличия «За усердие» I степени награждены начальник отдела обеспечения судопроизводства Псковского областного суда Надежда Балашова и судья Псковского областного суда Александр Рубанов.

Кроме того, награды судьям вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, почётной грамотой губернатора Псковской области награждён коллектив Псковского областного суда.

Медалями «Александр Невский с дружиной» награждены судья Псковского областного суда Игорь Адаев, начальник отдела государственной службы, делопроизводства и кадров Псковского областного суда Ирина Баранова, судья Псковского областного суда Надежда Белоногова, судья Псковского областного суда Елена Шабалина.

Почётные грамоты губернатора Псковской области глава региона вручил помощнику судьи Псковского областного суда Елене Васильевой, судье Псковского областного суда Эльвире Кузнецовой, помощнику судьи Псковского областного суда Наталье Овчинниковой.

Помимо этого, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов вручил почётные грамоты Псковского областного Собрания депутатов помощнику судьи Псковского областного суда Оксане Гавриловой, судье Псковского областного суда Виктору Мурину, судье Псковского областного суда Юлии Улановой.

Кроме того, с приветственным словом у собравшимся обратился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. В первую очередь он поблагодарил председателя Псковского областного суда Олега Лазарева, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и весь коллектив регионального правительства, который сделал возможным сегодняшний праздник, чтобы все собравшиеся смогли собраться и чествовать судейское сообщество Псковской области.

«Такие дни принято вспоминать и строить планы, вспоминать и поднимать вопросы, на которые иногда в рабочей рутине просто не хватает времени. Их много на самом деле, но сегодня я хотел поговорить об одном, о разнообразии и единстве как залоге успешного развития нашего судейского сообщества. Он возник при подготовке к этому мероприятию, я для себя осознал, насколько наше судебное сообщество разное. Все объединены единой профессией, но разной. Почему? Во-первых, в системе постоянно работает несколько поколений судей. Те, кто только начал, кто работает уже несколько лет или несколько десятилетий. Во многих системах так, но суд ещё очень тесно связан с жизнью, с изменениями жизни», – подчеркнул Александр Хлопков.

Он пожелал всем собраться и на столетие Псковского областного суда, что вспомнить не только предыдущее и действующее поколения, но и чтобы также громко назвать тех, кто только сейчас начинает работать.

Александр Хлопков также вручил благодарственные письма полномочного представителя президента России в СЗФО председателю судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда Андрею Комлюкову, начальнику отдела судебной статистики и правовой информатизации Псковского областного суда Оксане Романовой, а также объявил благодарность полпреда президента России в СЗФО судье Псковского областного суда в почётной отставке Анатолию Овчинникову.