Псковский кремль посетили олимпийские легенды

23:24, 26 сентября 2024, ПАИ

В Псков в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» прибыли олимпийские чемпионы. Гости города осмотрели достопримечательности, в частности побывали в Псковском кремле, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Почётными гостями региона стали трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина, трёхкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова, велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпиона мира и Кубка Европы Александр Краснов.

Сразу по приезде чемпионы направились в сердце города – в Псковский кремль, где гид музея рассказал о перипетиях истории Псковской земли.

Ранее сообщалось, что олимпийцы стали участниками пресс-конференции в медиацентре ПАИ.