Псковский кремль посетили олимпийские легенды
В Псков в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» прибыли олимпийские чемпионы. Гости города осмотрели достопримечательности, в частности побывали в Псковском кремле, сообщили в Псковском музее-заповеднике.
Почётными гостями региона стали трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина, трёхкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова, велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпиона мира и Кубка Европы Александр Краснов.
Сразу по приезде чемпионы направились в сердце города – в Псковский кремль, где гид музея рассказал о перипетиях истории Псковской земли.
Ранее сообщалось, что олимпийцы стали участниками пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Представительница Псковской области участвует во Всероссийских учебно-методических сборах в Майкопе
Актуальные вопросы системы образования обсудил Борис Елкин с руководителями псковских общеобразовательных учреждений
Вечер памяти Валентина Курбатова «Время Русь собирать» прошёл в псковской библиотеке