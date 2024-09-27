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Иван Охлобыстин помолился за участников СВО в Печорах

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, что посетил Печоры для того, чтобы помолиться за участников СВО. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Охлобыстин помолился за участников СВО в Печорах. Фото: телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Актёр поделился, что помолился за военнослужащих у могилы старца Иоанна Крестьянкина в Псково-Печерском мужском монастыре. «Этой чудесной возможностью я обязан своему старинному другу – отцу Иоасафу, уже сорок лет пребывающему в пределах этой святой обители», – отметил Иван Охлобыстин.

Кроме того, он пояснил, что договорился о том, что все присланные ему имена будут переписаны в бумажный помянник [список имён людей, живых и усопших, составленный для поминовения их в храме, а также в келейной молитве. – ПАИ]. После этого его передадут для поминания в монастырь.

«Быть может, человеку, случайно заглянувшему в нашу переписку, подобная молитвенная ретивость может показаться забавной и даже нелепой, но уверяю вас, подобные мысли никогда не придут в голову человеку, хотя бы однажды побывавшему на фронте и уж тем более человеку, чьи близкие на нём пребывают ныне», – подчеркнул актёр.

Напомним, что актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, а также реставратор Александр Гринцевич приехали в Печоры. Они посетили Псково-Печерскую духовную семинарию и пообщались с семинаристами.

Добавим, что Иван Охлобыстин – советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург.

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