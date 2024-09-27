Воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений поздравил с праздником Михаил Ведерников
Воспитателей, работников детских садов и дошкольного образования с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.
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Фото: из телеграм-канала Михаила Ведерникова
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Фото: из телеграм-канала Михаила Ведерникова
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Фото: из телеграм-канала Михаила Ведерникова
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Фото: из телеграм-канала Михаила Ведерникова
«На вас возложена ответственная обязанность – заботиться о детях, окружить их заботой и вниманием. Вы закладываете основы правильного поведения, учите малышей соблюдать безопасность, уважать старших, прививаете любовь к Родине. Но самое главное – делаете их детство счастливым», – отметил глава региона.
Он также поблагодарил всех сотрудников дошкольных учреждений за непростой, но важный труд, а также пожелал им благополучия и всего самого доброго.
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Воспитателей и сотрудников дошкольных учреждений поздравил с праздником Михаил Ведерников