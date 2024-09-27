Борис Елкин поздравил псковичей с Днём туризма
Глава города Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с Международным днем туризма. Своё поздравление глава города опубликовал в телеграм-канале.
«Туризм – это не только способ отдыха и развлечения, но и уникальная возможность открывать новые горизонты, познавать культуру и традиции других народов, а также углубляться в историю нашего собственного края с его богатым историческим наследием, великолепными архитектурными памятниками и живописной природой», – отметил глава города.
Также Борис Елкин призвал жителей города приглашать гостей в Псков и делиться с ними его красотой.
Напомним, что 27 сентября празднуется Международный день туризма. Всего с начала года туристы совершили более миллиона поездок в Псковскую область.
Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области принимают поздравления
Главный гериатр Псковской области и замначальника госпиталя для ветеранов войн станут гостями программы «Анамнез»
Более 170 фермеров и предприятий представят свои товары на областной сельхозярмарке в Пскове