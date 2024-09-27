Борис Елкин поздравил псковичей с Днём туризма

12:31, 27 сентября 2024, ПАИ

Глава города Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с Международным днем туризма. Своё поздравление глава города опубликовал в телеграм-канале.

«Туризм – это не только способ отдыха и развлечения, но и уникальная возможность открывать новые горизонты, познавать культуру и традиции других народов, а также углубляться в историю нашего собственного края с его богатым историческим наследием, великолепными архитектурными памятниками и живописной природой», – отметил глава города.

Также Борис Елкин призвал жителей города приглашать гостей в Псков и делиться с ними его красотой.

Напомним, что 27 сентября празднуется Международный день туризма. Всего с начала года туристы совершили более миллиона поездок в Псковскую область.