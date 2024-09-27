Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Новоржеве
Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».
В ярмарке приняли участие крестьянские и фермерские хозяйства, сельхозпроизводители, личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Посетители ярмарки имели возможность купить саженцы, фрукты, сыры, колбасы, цветы, деревянные игрушки, сувениры и цветы.
Ранее сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень – 2024» прошла в Пушкинских Горах.
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