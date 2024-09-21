Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень – 2024» прошла на старой площади Пушкинских Гор сегодня, 21 сентября. Об этом пишет газета «Пушкинский край».
На ярмарке все желающие смогли приобрести сельскохозяйственную продукцию, мёд, саженцы, продукты фермерских хозяйств и частных подворий.
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
«А ещё на ярмарке очень важно, чтобы было настроение! И создавали праздничное настроение сегодня наши замечательные артисты – коллективы из деревень Исса, Васильевское, Рубилово, а также солисты Пушкиногорского культурно-досугового центра», – отметили в газете.
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка завершилась традиционной лотереей. Среди призов были товары, предоставленные местными предпринимателями, продукты различных фермерских хозяйств района и не только, пироги Бежаницкого райпо, сбитень, мёд, товары для дома и быта, сушки Пушкиногорского райпо, бесплатная подписка на районную газету «Пушкинский край», бытовая техника – электрочайник, сушилка для ягод, соковарка и многое другое.
«Несколько участников розыгрыша выиграли по 3-4 и более призов», – уточнили в газете.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка прошла также в Дедовичах и Стругах Красных.
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