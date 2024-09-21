Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень – 2024» прошла на старой площади Пушкинских Гор сегодня, 21 сентября. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах. Фото: газета «Пушкинский край»

На ярмарке все желающие смогли приобрести сельскохозяйственную продукцию, мёд, саженцы, продукты фермерских хозяйств и частных подворий.

  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»

«А ещё на ярмарке очень важно, чтобы было настроение! И создавали праздничное настроение сегодня наши замечательные артисты – коллективы из деревень Исса, Васильевское, Рубилово, а также солисты Пушкиногорского культурно-досугового центра», – отметили в газете.

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка завершилась традиционной лотереей. Среди призов были товары, предоставленные местными предпринимателями, продукты различных фермерских хозяйств района и не только, пироги Бежаницкого райпо, сбитень, мёд, товары для дома и быта, сушки Пушкиногорского райпо, бесплатная подписка на районную газету «Пушкинский край», бытовая техника – электрочайник, сушилка для ягод, соковарка и многое другое.

«Несколько участников розыгрыша выиграли по 3-4 и более призов», – уточнили в газете.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка прошла также в Дедовичах и Стругах Красных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 сентября 2024

Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»
21 сентября 2024

Туман накроет Псковскую область ночью и утром 22 сентября
21 сентября 2024

Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных в раскопах артефактов
21 сентября 2024

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пушкинских Горах
21 сентября 2024

Псковский студент занял третье место на чемпионате высоких технологий
21 сентября 2024

Памятный знак участнику Великой Отечественной войны благоустроили в Дновском районе
21 сентября 2024

Псковичей предупредили о возможной гололедице на дорогах
21 сентября 2024

Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в праздник Рождества Богородицы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...