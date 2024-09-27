Цифровые курсы для обучения шахматных педагогов появились в Пскове

13:40, 27 сентября 2024, ПАИ

Цифровые курсы для обучения шахматных педагогов появились в Пскове благодаря проекту «Шахматы – игра людей», сообщила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

«Курс в системе СДО института вполне привычный для всех, кто уже пользуется дистанционным форматом взаимодействия в рамках образовательной среды. Из электронного там непосредственно коммуникация через платформу, на которой размещены материалы. Доступ к курсу предполагается по всем вопросам у участников, которые на этот курс записаны», – поделилась Екатерина Гончарова.

«Мы уже обучили часть педагогов и студентов университета и планируем открывать вторую итерацию в обучении, потому что проект должен жить. Педагоги, которые желают повысить квалификацию в этой части, должны иметь возможность сделать это на безвозмездной основе, как и студенты, которые, получая педагогическую профессию, готовы получить дополнительные компетенции в сфере шахматного образования и расширить свои возможности в сфере трудоустройства», – отметила спикер пресс-конференции.

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