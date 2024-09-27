Школьница из Великих Лук отправится на чемпионат мира в Испанию
Школьница из Великих Лук отправится на чемпионат мира по воздушной гимнастике в Испанию. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».
Ученица гимназии имени Софьи Ковалевской Милана Фёдорова заняла третье место на первенстве Федерации по воздушной гимнастике в Москве и прошла отбор на чемпионат мира, который пройдёт в Испании.
Ранее сообщалось, что фестиваль ГТО в Дедовичах объединил муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области.
В Пскове проходит турнир по боксу памяти известного псковского тренера Александра Беха
Четыре медали завоевали великолукские студенты на международном турнире по греко-римской борьбе
Впервые в Псковской области прошёл масштабный образовательный шахматный проект – руководитель центра «Лидер»