Школьница из Великих Лук отправится на чемпионат мира в Испанию

23:26, 27 сентября 2024, ПАИ

Школьница из Великих Лук отправится на чемпионат мира по воздушной гимнастике в Испанию. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Ученица гимназии имени Софьи Ковалевской Милана Фёдорова заняла третье место на первенстве Федерации по воздушной гимнастике в Москве и прошла отбор на чемпионат мира, который пройдёт в Испании.

Ранее сообщалось, что фестиваль ГТО в Дедовичах объединил муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области.