Стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходами в Красногородске

09:58, 28 сентября 2024, ПАИ

Подробности смертельного ДТП с двумя пешеходами сообщили в УМВД, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, вчера на 32-м километре автодороги Опочка – Красногородск в Красногородском районе 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов 1982 и 1983 годов рождения, которые сидели на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеходы погибли на месте. Водитель был трезв.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.