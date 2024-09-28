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Общество

Акция «На работу на велосипеде» прошла в Пскове

Акция «На работу на велосипеде» прошла в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Акция приурочена к международном дню отказа от автомобиля. Чтобы стать участником, нужно отправиться на работу на велосипеде и подъехать к «энергетической точке». По городу их 14: три от молодежного центра и одиннадцать от партнеров акции.

«Я каждый день езжу на работу на велосипеде и стараюсь ездить на работу на велосипеде. И когда открылась эта акция. Я решила, почему бы не поучаствовать. Тем более – я не первый год участвую в этой акции», – поделилась псковичка Лидия Захарова.

На фото: Лидия Захарова

В этом году зарегистрировались для участия в акции более 200 псковичей, а следующая пройдет в мае.

«На энергетических точках можно получить раздаточный материал. В него входит номерной знак вместе с стяжками, значок, который можно повесить на портфель или на одежду и также наклейка и батончик энергетический. На точках партнеров можно получить различные бонусы, скидки, где-то бесплатный кофе, где-то бесплатная булочка», – рассказала методист трудового отдела и профориентации Молодежного центра города Пскова Екатерина Гордина.

Напомним, два раза в год Молодёжный центр присоединяется к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду.

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