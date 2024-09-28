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Общество

Учёные раскрыли, как продлить жизнь на 20 лет

Как продлить жизнь на 20 лет, рассказал академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни – это позволит сохранить сердце здоровым, что в свою очередь может дать дополнительные 20 лет жизни.

Ранее сообщалось, что главный гериатр Псковской области рассказала о диете для пожилых.

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