В Госдуме рассказали, кто в 2025 году получит надбавку к пенсии

11:12, 29 сентября 2024, ПАИ

С 2025 года инвалиды первой группы и пенсионеры старше 80 лет будут получать доплату к пенсии в размере 1 200 рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

«С 2025 года в проактивном режиме инвалиды первой группы и лица старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 1 200 рублей», – отметила Светлана Бессараб.

Она также уточнила, что в будущем эта надбавка будет индексироваться вместе с соответствующей пенсией. Тем, кто получает две пенсии, доплата будет добавлена к одной из них.

В настоящее время такую надбавку получает около 2,5 миллиона человек, уточнила депутат Госдумы.

«По мнению СФР, в результате изменения законодательства количество получателей может удвоиться», – заключила Светлана Бессараб.