День сердца празднуют сегодня в мире

12:16, 29 сентября 2024, ПАИ

Всемирный день сердца отмечают сегодня, пишет портал calend.ru. Праздник впервые организовали в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Первоначально День сердца праздновали в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него появилась фиксированная дата – 29 сентября.

Цель этого дня – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

Напомним, что в июле гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала врач-кардиолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб. В частности, она рассказала, что в 95 % случаев инфаркта миокарда имеются предвестники в течение нескольких недель и даже месяцев, для профилактики инсультов и инфарктов важно следить за показателями холестерина. Также она сообщила, что новые методики и оборудование Псковского сосудистого центра позволили продлить терапевтическое окно для инсультников с трёх до восьми часов, в некоторых случаях – до 12.