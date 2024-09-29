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Общество

Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник

Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области

«В последнее воскресенье сентября мы отмечаем профессиональный праздник – День избирательных комиссий в Псковской области. В любом деле самое главное – это люди. Разносторонние и талантливые, любящие свое дело и всегда готовые развиваться и учиться новому – такие они, наши организаторы выборов», – отметили в региональной избирательной комиссии.

  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
  • Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник
    Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области

В настоящее время в Псковской области в составе избирательных комиссий работают 5262 человека. Ещё 39 сотрудников включены в аппарат, в том числе они обеспечивают функционирование государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Разные профессии, возраст, статус, взгляды на жизнь, объединенные главной миссией – организацией и проведением выборов на территории Псковской области. Спасибо каждому из вас, коллеги, за ваш труд! Вместе мы сможем многое», – заключили в избирательной комиссии.

Ранее членов избирательной комиссии сотрудников аппаратов и ветеранов избирательной системы с праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

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