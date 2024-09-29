Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник

15:55, 29 сентября 2024, ПАИ

Более пяти тысяч членов избирательных комиссий Псковской области отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

«В последнее воскресенье сентября мы отмечаем профессиональный праздник – День избирательных комиссий в Псковской области. В любом деле самое главное – это люди. Разносторонние и талантливые, любящие свое дело и всегда готовые развиваться и учиться новому – такие они, наши организаторы выборов», – отметили в региональной избирательной комиссии.



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области



Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области















В настоящее время в Псковской области в составе избирательных комиссий работают 5262 человека. Ещё 39 сотрудников включены в аппарат, в том числе они обеспечивают функционирование государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Разные профессии, возраст, статус, взгляды на жизнь, объединенные главной миссией – организацией и проведением выборов на территории Псковской области. Спасибо каждому из вас, коллеги, за ваш труд! Вместе мы сможем многое», – заключили в избирательной комиссии.

Ранее членов избирательной комиссии сотрудников аппаратов и ветеранов избирательной системы с праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.