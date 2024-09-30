В деревне Грызавино Островского района ремонтируют ФАП
Капитальный ремонт проходит в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Грызавино Островского района, сообщили ПАИ в Островской межрайонной больнице.
Ремонт проходит в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа направлена на улучшение качества медицинских услуг.
Открытие обновлённого ФАПа должно улучшить качество медпомощи, оказываемой местным жителям, заключили в медучреждении.
Ранее сообщалось, что новый ФАП заработал в деревне Исаково Себежского района.
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