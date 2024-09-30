Кому нельзя есть грибы, рассказал врач
Кому нежелательно есть грибы, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, пишет РИА Новости.
Грибы содержат плохо перевариваемое вещество – хитин, отметила она.
«Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения», – сказала Галина Волкова.
Кроме того, грибы не стоит есть детям и аллергикам.
Что касается детей, то грибы в их рацион стоит вводить постепенно, рекомендует специалист. Это связано с тем, что хитин может затруднить усвоение других питательных веществ.
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