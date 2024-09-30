Более 150 человек посетили День открытых дверей в Псковском отделении Банка России

15:20, 30 сентября 2024, ПАИ

Более 150 человек посетили День открытых дверей в отделении Банка России в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Напомним, что День открытых дверей прошёл в отделении Банка России в Пскове 28 сентября.

Жители и гости Пскова посетили историческое здание Земского банка и музей Отделения, где прослушали лекции по финансовой грамотности. Они узнали много нового о российских банкнотах и монетах.

В этом году в рамках Дня открытых дверей впервые был организован финансовый квиз, в котором приняли участие более 30 человек. Участники смогли проверить свои знания в области экономики и финансов, а также продемонстрировать эрудицию. Как отметили в пресс-службе, особый интерес вызвали вопросы ведущего про индекс красной помады и про место хранения рукописей Льва Толстого. Победители получили сертификаты и памятные подарки от руководства Отделения.

Новый персонаж выставки – «Катенька» – встречал посетителей музея. Это был манекен, одетый в форму сотрудника Государственного банка советского периода, сшитую по историческим канонам и техническому описанию. Своё имя манекен получил в честь популярного прозвища сторублёвой царской банкноты с изображением императрицы Екатерины II.

Участники экскурсий познакомились со способами проведения операций по выдаче и приёму денег, экспертизы, а также пересчёта банкнот и монет. Гости увидели работу банковских счётных и сортировальных машин и попробовали себя в роли кассира. Эксперты рассказали, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.

«Приятно, что на День открытых дверей в Отделение Псков многие пришли семьями. Программа была рассчитана на разные возрастные группы. Особый интерес у детей вызвали викторина, мастер-классы, ребусы и игры, в которых они проверили свои финансовые знания», – поделился исполняющий обязанности управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Подробнее о том, как прошло мероприятие, – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.