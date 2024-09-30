На экскурсии в новый музейно-гостиничный комплекс в Пскове смогут все желающие

16:24, 30 сентября 2024, ПАИ

Все желающие смогут посетить экскурсии в новом музейно-гостиничном комплексе Пскова. Об этом сообщил руководитель компании-инвестора Юрий Фролов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.

Желающие смогут записаться на экскурсии трёх видов. «Будут индивидуальные и групповые экскурсии с гидом, без него по qr-кодам и Youtube-каналы, где человек может что-то посмотреть», – отметил гость студии.

Вместе с этим будет доступна индивидуальная запись экскурсии от самого Юрия Фролова.

Ранее сообщалось, что круговую панораму Пскова начала XVII века можно будет увидеть в новом музейно-гостиничном комплексе. Подробнее о его создании можно прочесть по ссылке. Проект уникального комплекса был презентован на совете по инвестициям при губернатора Псковской области.