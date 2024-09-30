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Культура

Сразу семь музеев откроются на базе нового музейно-гостиничного комплекса Пскова

Семь музеев и различные выставки появятся на базе нового музейно-гостиничного комплекса Пскова. Об этом сообщил руководитель компании-инвестора Юрий Фролов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.

Фото: ПАИ

«Будет музей Иосифа Сталина «СССР 20-50-х годов. Великие достижения советского строя». Также музей звука с уникальными экспонатами. Например, есть бронзовый колокольчик одного герцогства 1565 года. Он с фамильными гербами, килограмма три, и в идеальном состоянии. Есть подлинник карт Великой Тартарии и полтонный оркестрион, несколько механических пианино, музыкальные шкатулки и многое другое», – отметил гость студии.

Кроме того, откроется музей аквариумистики СССР и будет детский кружок по этому направлению. «И, конечно, музей мебели. У меня есть прекрасные коллекции первой Московской мебельной фабрики», – подчеркнул Юрий Фролов.

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Ранее сообщалось, что псковичи смогут посетить экскурсии в новом музейно-гостиничном комплексе с уникальными экспонатами. Подробнее о его создании можно прочесть по ссылке.

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