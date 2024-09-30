В Псковской области идёт приём заявок на участие в региональном фестивале творчества пожилых людей

17:51, 30 сентября 2024, ПАИ

В Псковской области идёт приём заявок на участие в региональном фестивале творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+». Последний день подачи заявок – 2 октября включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в фестивале приглашаются творческие люди старше 60 лет, которые выступают в самодеятельности или состоят в любительских коллективах при муниципальных учреждениях культуры Псковской области.

Заявку можно подать в одной из пяти номинаций «Художественное слово», «Танцевальное творчество», «Творческая семья», «Песенное творчество» и «Инструментальное творчество».

Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте: nartvor@ocntpskov.ru. С правилами участия можно ознакомиться в положении.

Цель фестиваля – раскрыть творческий потенциал людей старшего возраста, поддержать их активную жизненную позицию и помочь им реализовать свой творческий потенциал.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 53 человека из 15 районов Псковской области.

Фестиваль «Регион 60. Территория 60+» проводится в Псковской области для поддержки активного долголетия в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

Напомним, ранее в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова рассказала, когда человека можно причислить к пожилому возрасту. Подробнее читайте здесь.