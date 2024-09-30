Снижающие уровень холестерина продукты назвала врач

19:31, 30 сентября 2024, ПАИ

Перечень продуктов, которые способны снизить уровень холестерина, назвала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Татьяна Жаровская в беседе с ведущими радио Sputnik.

Больше растительной пищи следует употреблять тем, кто стремится снизить уровень холестерина. В день врачи рекомендуют съедать не менее 400 граммов свежих овощей и зелени, а также не более 150–200 грамм ягод и фруктов. В них содержатся растворимые пищевые волокна, которые связывают избыток жирных кислот.

Также для снижения холестерина в крови подойдёт пища со сложными углеводами: цитрусовые, кисло-сладкие яблоки, клюква, голубика, черника. Кроме того, сложными углеводами богат цельнозерновой хлеб.

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