Снижающие уровень холестерина продукты назвала врач
Перечень продуктов, которые способны снизить уровень холестерина, назвала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Татьяна Жаровская в беседе с ведущими радио Sputnik.
Больше растительной пищи следует употреблять тем, кто стремится снизить уровень холестерина. В день врачи рекомендуют съедать не менее 400 граммов свежих овощей и зелени, а также не более 150–200 грамм ягод и фруктов. В них содержатся растворимые пищевые волокна, которые связывают избыток жирных кислот.
Также для снижения холестерина в крови подойдёт пища со сложными углеводами: цитрусовые, кисло-сладкие яблоки, клюква, голубика, черника. Кроме того, сложными углеводами богат цельнозерновой хлеб.
Ранее сообщалось, почему нужно есть тыкву осенью.
Встречи молодёжи с героями организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
Всероссийская акция в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией проходит в Пскове