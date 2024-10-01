Отопительный сезон стартует в Псковском районе

09:37, 01 октября 2024, ПАИ

Отопительный сезон стартует в Псковском районе сегодня, 1 октября, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подачу тепла в детские сады и школы начали с сегодняшнего дня. В жилые дома тепло начнет поступать поэтапно, в соответствии с погодными условиями», – отметила глава района.

В случае проблем с завоздушиванием системы жители муниципалитета могут обращаться в управляющие компании или по телефону ЕДДС Псковского района по номеру 8 (8112) 29-31-13.

Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.